В Стамбуле масштабный пожар в госпитале: фото и видео
На западе Стамбула возник пожар в многоэтажке-госпитале. Черный дым от пожара виден во всем городе. На месте работают спасатели.
Стоит отметить, что загорелась недостроенная часть госпиталя. Однако неизвестно, находились ли внутри в этот момент люди.
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Спасателям пришлось провести эвакуацию людей из других помещений поблизости.
По предварительной информации издания Hurriyet, пожар возник на крыше здания, однако впоследствии огонь перекинулся и на остальные этажи.
Пока неизвестно о пострадавших.
Видео пожара в Стамбуле
Источник: 24 Канал
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