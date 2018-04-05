В Стамбуле масштабный пожар в госпитале: фото и видео

На западе Стамбула возник пожар в многоэтажке-госпитале. Черный дым от пожара виден во всем городе. На месте работают спасатели.

Стоит отметить, что загорелась недостроенная часть госпиталя. Однако неизвестно, находились ли внутри в этот момент люди.

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Спасателям пришлось провести эвакуацию людей из других помещений поблизости.

По предварительной информации издания Hurriyet, пожар возник на крыше здания, однако впоследствии огонь перекинулся и на остальные этажи.

Пока неизвестно о пострадавших.

Видео пожара в Стамбуле