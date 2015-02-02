В Станице Луганской продолжают гибнуть мирные жители, — Москаль
В течение минувшей ночи боевики практически не прекращали обстрел Станицы Луганской и близлежащих сел из тяжелой артиллерии, минометов и "Градов". Больше всего от вчерашних обстрелов пострадали станция Ольховая, с.Валуйское и Макарово.
Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной администрации Геннадия Москаля.
На станции Ольховой по ул. Заречной в результате минометного обстрела погибли двое местных жителей (их данные уточняются), еще один получил тяжелые ранения,
— заявил Москаль.
Всего, по словам председателя Луганской ОГА, повреждено более трех десятков жилых домов, некоторые из них — уже во второй или третий раз.
Напомним, вчера Крымское и Новотошковку накрыли "Градами" и артиллерией. Снаряды разрушили жилье, убили и ранили мирных жителей.
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