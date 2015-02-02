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      В Станице Луганской продолжают гибнуть мирные жители, — Москаль

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      В Станице Луганской продолжают гибнуть мирные жители, — Москаль
      / Телеканал новостей "24"

      В течение минувшей ночи боевики практически не прекращали обстрел Станицы Луганской и близлежащих сел из тяжелой артиллерии, минометов и "Градов". Больше всего от вчерашних обстрелов пострадали станция Ольховая, с.Валуйское и Макарово.

      Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной администрации Геннадия Москаля.

      На станции Ольховой по ул. Заречной в результате минометного обстрела погибли двое местных жителей (их данные уточняются), еще один получил тяжелые ранения,
      — заявил Москаль.

      Всего, по словам председателя Луганской ОГА, повреждено более трех десятков жилых домов, некоторые из них — уже во второй или третий раз.

      Напомним, вчера Крымское и Новотошковку накрыли "Градами" и артиллерией. Снаряды разрушили жилье, убили и ранили мирных жителей.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Луганска АТО
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 2 февраля 2015
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