В Станице Луганской продолжают гибнуть мирные жители, — Москаль

В течение минувшей ночи боевики практически не прекращали обстрел Станицы Луганской и близлежащих сел из тяжелой артиллерии, минометов и "Градов". Больше всего от вчерашних обстрелов пострадали станция Ольховая, с.Валуйское и Макарово.

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной администрации Геннадия Москаля.

На станции Ольховой по ул. Заречной в результате минометного обстрела погибли двое местных жителей (их данные уточняются), еще один получил тяжелые ранения,

— заявил Москаль.

Всего, по словам председателя Луганской ОГА, повреждено более трех десятков жилых домов, некоторые из них — уже во второй или третий раз.

Напомним, вчера Крымское и Новотошковку накрыли "Градами" и артиллерией. Снаряды разрушили жилье, убили и ранили мирных жителей.