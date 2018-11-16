В стране установлен новый рекорд

На отечественных виноградниках собрали рекордный урожай винограда французских сортов.

Как сообщают представители бренда "Ореанда", этот год был очень щедрым на урожай элитного французского винограда. Собрав на одесских виноградниках 5 тысяч тонн, производитель игристых вин к увеличению объемов готов и уже установил на заводе новый, крупнейший в стране, акратофор.

"Благодаря расположению одесских виноградников на одной широте с французскими, игристое "Ореанда" имеет показатели, свойственные лучшим напиткам провинции Шампань", – отметил мастер купажа Эдуард Городецкий.