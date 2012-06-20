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      В Судане начались массовые антиправительственные выступления

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      Протесты в Судане
      Протесты в Судане / stanford.edu

      В столице Судана Хартуме начались массовые антиправительственные выступления под лозунгом "Народ требует свержения режима!"

      Именно под таким лозунгом начались революции и в других арабских странах.

      Поводом для начала демонстраций в Хартуме стали правительственные сокращения бюджетных расходов, которые привели к резкому росту цен на товары повседневного спроса и ухудшение положения бедных слоев населения.

      Одной из основных движущих сил протестов стали местные студенты, которые зависят от стипендий и другой социальной помощи. У местного университета начались столкновения с полицией. Продолжаются массовые аресты.

      Теги: протесты Судан
      Источник: Lenta.ru
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      Новости за 20 июня 2012
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