В Судане начались массовые антиправительственные выступления

В столице Судана Хартуме начались массовые антиправительственные выступления под лозунгом "Народ требует свержения режима!"

Именно под таким лозунгом начались революции и в других арабских странах.

Поводом для начала демонстраций в Хартуме стали правительственные сокращения бюджетных расходов, которые привели к резкому росту цен на товары повседневного спроса и ухудшение положения бедных слоев населения.

Одной из основных движущих сил протестов стали местные студенты, которые зависят от стипендий и другой социальной помощи. У местного университета начались столкновения с полицией. Продолжаются массовые аресты.