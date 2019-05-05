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      В Таиланде состоялась коронация нового короля: яркие фото и видео

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      В Таиланде состоялась коронация нового короля
      В Таиланде состоялась коронация нового короля / Getty Images

      В Таиланде проходит трехдневная церемония коронации короля Махи Вачиралонгкорна. Увидеть это действо собрались тысячи желающих, ведь в последний раз коронация происходила в стране 70 лет назад.

      Церемония, на которой королю вручали главные атрибуты власти, состоялась в субботу, 4 мая.

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      Махи Вачиралонгкорну подарили золотую корону спиральной формы, весом 7,3 килограмма, и священный девятиуровневый зонтик.

      Церемония стоила около 31 миллионов долларов, поскольку король Вачиралонгкорн объезжал часть Бангкока на королевском паланкине, а это около 7 километров.

      Отметим, что 66-летний монарх взошел на трон под именем Рамы X после смерти своего отца Пхумипона Адульядета в 2016 году.

      Как проходила коронация короя Таиланда: фото

      Уже в воскресенье, 5 мая, тайский король наградил титулами членов королевской семьи.

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      Теги: Таиланд Деньги
      Источник: 24 канал
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