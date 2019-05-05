В Таиланде состоялась коронация нового короля: яркие фото и видео

В Таиланде проходит трехдневная церемония коронации короля Махи Вачиралонгкорна. Увидеть это действо собрались тысячи желающих, ведь в последний раз коронация происходила в стране 70 лет назад.

Церемония, на которой королю вручали главные атрибуты власти, состоялась в субботу, 4 мая.

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Махи Вачиралонгкорну подарили золотую корону спиральной формы, весом 7,3 килограмма, и священный девятиуровневый зонтик.

With a 7.3kg crown on his head, the coronation of Thailand's King Maha Vajiralongkorn is complete. pic.twitter.com/53TkOcii0q — SCMP News (@SCMPNews) 4 травня 2019 р.

Церемония стоила около 31 миллионов долларов, поскольку король Вачиралонгкорн объезжал часть Бангкока на королевском паланкине, а это около 7 километров.

Отметим, что 66-летний монарх взошел на трон под именем Рамы X после смерти своего отца Пхумипона Адульядета в 2016 году.

Как проходила коронация короя Таиланда: фото

Уже в воскресенье, 5 мая, тайский король наградил титулами членов королевской семьи.