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      В Тернополе вандалы сорвали флаги с могил бойцов АТО

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      В Тернополе вандалы сорвали флаги с могил бойцов АТО
      В Тернополе вандалы сорвали флаги с могил бойцов АТО / Фото из открытых источников

      12 ноября в Киеве на городском кладбище, расположенном на улице Микулинецкой, неизвестные осквернили могилы бойцов АТО – сорвали с них флаги.

      Об этом сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

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      По словам сотрудников полиции, с двух могил, в которых были похоронены участники антитеррористической операции, злоумышленники сорвали государственные флаги и повредили один флагшток.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Надругательство над могилой или другим местом захоронения". Продолжается расследование по установлению лиц, причастных к нарушению.

      Напомним, в 2017 году возле села Петриков, вблизи Тернополя, неизвестные совершили акт вандализма на могиле жертвам Холокоста. Он уточнил, что за последние 10 лет вандалы 6 раз уничтожали могилу, однако ни один из злоумышленников так и не был задержан.

      Теги: Новости Украины Полиция Тернополь АТО
      Источник: 24 канал
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