В Торонто открыли мемориал жертвам Голодомора в Украине

В канадском Торонто появился мемориал жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов. Скульптурную композицию разместили на территории Выставочной площади, недалеко от аэропорта и набережной озера Онтарио.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отметим, что центральное место мемориала заняла скульптура украинского художника Петра Дроздовского "Горькая память детства". Эта скульптура связывает мемориал в Торонто с другими подобными памятниками в Украине и других странах.

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В официальной церемонии открытия мемориала участвовали несколько сотен человек, среди которых были мэр Торонто Джон Тори, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд и первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Украинская община Канады в течение многих лет, когда память о Голодоморе скрывалась, берегла ее и смогла вернуть в Украину. Это очень важный вклад, и я особенно благодарна старшим членам нашей общины, которые поддерживали эту память,

– сказала Фриланд, которая имеет украинские корни.

Премьер Канады также вспомнила незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

"Стоит вспомнить о Олега Сенцова и подумать о крымских татарах. Вечная память всем жертвам, будем дальше бороться за тех, кто страдает", – подчеркнула Фриланд.

Добавим, что согласно предварительной смете, на сооружение мемориала потратили около 1,2 миллиона долларов. Большая часть этой суммы было собрано усилиями украинской диаспоры с помощью индивидуальных пожертвований.

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физического уничтожения части украинских крестьян.