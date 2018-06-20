В Туркменистане наконец решили запретить многоженство

В семейный кодекс Туркменистана ввели норму, которая запрещает многоженство. Соответствующий закон подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Отмечается, что принятый закон дополняет статью 7 семейного кодекса положением о том, что "в Туркменистане не допускается многоженство". Как указано в поправке, "под многоженством понимается сожительство с двумя или несколькими женщинами одновременно при совместном ведении общего хозяйства".

В Туркменистане большинство населения исповедует ислам, который разрешает мужчинам иметь до четырех жен. В то же время уголовным кодексом страны до сих пор предусмотрено наказание за многоженство. В частности, за это можно получить до двух лет исправительных работ или крупный штраф.

Где до сих пор разрешено многоженство?Саудовская Аравия, Нигерия, Конго, Мьянма, ОАЭ, Бруней, Сирия, ЮАР и Египет.