В Украине будут курсировать дополнительные поезда на Пасху и майские праздники

"Укрзализныця" назначила 24 дополнительных поезда, дополнительные рейсы на 5 графиковых поездов, а также дополнительные рейсы поездов, которые уже давно курсируют по графику. Все из-за длительных выходных: украинцы будут отдыхать 5 дней подряд – с 27 апреля по 1 мая.

Дополнительные поезда на Пасху и майские праздники:

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№ 191/192 Киев – Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 197/198 Киев – Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 26, 30 апреля и 4 мая.

№ 207/208 Киев – Ужгород отправлением из Киева 26, 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода – 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 235/236 Киев – Ужгород отправлением из Киева 25, 29, 30 апреля, 3 и 4 мая, из Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27 апреля.

№ 211/212 Киев – Львов будет курсировать из Киева и Львова 25, 26 апреля, обратно из Львова – 25 и 27 апреля.

№ 217/218 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева 29, 30 апреля, 3 и 4 мая, из Львова – 30 апреля и 4 мая.

№ 755/756 Киев – Львов отправится во Львов 27 апреля и 2 мая. В обратном направлении 26 апреля и 1 мая.

№ 177/178 Киев – Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая.

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№ 293/294 Киев – Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая.

№ 249/220/250 Киев – Черновцы до Черновцов отправится 26, 29 апреля и 3 мая. Из Черновцов – 27, 30 апреля и 4 мая.

№ 295/296 Киев – Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая, из Жмеринки 25 и 30 апреля.

№ 161/162 Киев – Николаев осуществит рейсы из Киева 25, 27 апреля, 1 и 5 мая, из Николаева 24, 26, 30 апреля и 4 мая.

№ 221/222 Киев – Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы 25 и 29 апреля.

№ 223/224 Киев – Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 297/298 Киев – Херсон отправится из Киева 30 апреля, 4 мая, из Херсона 27 апреля.

№ 179/180 Киев – Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 26, 27 апреля, 1 и 5 мая.

№ 282/237 Киев – Днепр отправляться из Киева и Днепра 26 апреля и 1 мая.

№ 283/284 Киев – Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога 25 апреля.

№ 292/291 Киев – Днепр будет курсировать в Киев 1 и 5 мая, обратно из Днепра 26 апреля и 3 мая.

№ 163/164 Киев – Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая.

№ 205/206 Покровск – Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях.

№ 258/227 Одесса – Ужгород 26, 30 апреля отправится из Одессы, из Ужгорода 27 апреля и 1 мая.

№ 167/168 Львов – Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая из Львова и Одессы.

№ 232 Львов – Запорожье будет курсировать до Запорожья 25 апреля, 1, 3 и 5 мая. До Львова поезд отправится 26 апреля, 2, 4 и 6 мая.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов:

№ 111/112 Харьков - Львов, из Харькова 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая. Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая.

№ 669/670 Кременчуг – Бахмач, отправление из Кременчуга и Бахмача 2 мая.

№ 773/774 Киев – Шостка, отправление из Киева и Шостки 1 мая.

№ 781/782 Киев – Львов, отправление из Киева и Черкасс 1 мая.

№ 779/780 Сумы – Киев – Винница, отправление из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.