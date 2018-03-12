В Украине бумажные гривны заменят на монеты: названы номиналы

Национальный банк Украины анонсировал, что постепенно будет заменять банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен на монеты соответствующих номиналов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Поэтому, во среду, 14 марта, в Нацбанке проведут презентацию новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. В НБУ отметили, что эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

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Отмечается, что в стране можно будет рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.

НБУ также напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.