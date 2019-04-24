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      В Украине могут принять новый экологический закон, созданный по европейскому примеру

      28 Читати новину українською
      Экология
      Экология / sib-catholic.ru

      Предлагаемый новый законопроект об обеспечении экологической безопасности предусматривает, что средства "экологического налога" будут направлены исключительно на решение экологических проблем.

      Пока в Европе борются за чистую окружающую среду, а это – отказ в разных странах от пластиковых пакетов, использование вторичного сырья и многие другие инициативы, закрепленные в том числе на законодательном уровне, Украина не способна по назначению потратить миллиарды гривен, собранных в виде экологического налога, сообщает "5 канал".

      Да, согласно данным телеканала, экологический налог, который ежеквартально платят промышленные производства, и который исчисляется миллиардами гривен, размывается в воздухе.

      Специалисты акцентируют, что данные средства идут не на восстановление экологии, их научились направлять на другие цели, сообщила председатель профессиональной Ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок

      "Деньги принимает общий бюджет, и неизвестно, куда используются эти деньги. На самом деле лишь небольшая часть направлена ​​на природоохранные мероприятия", – заявила Цыганок.

      Предлагаемый новый законопроект об обеспечении экологической безопасности предусматривает, что средства "экологического налога" будут направлены исключительно на решение экологических проблем, за основу здесь взят европейский опыт, говорит автор законопроекта, депутат Валерия Заружко.

      "Чтобы сегодня те предприятия, которые имеют возможность, сначала вкладывали деньги в масштабные экологические программы, которые дадут возможность нам сохранить нашу экологическую среду, а затем государство имело возможность предоставить им, скажем так, налоговые стимулы, чтобы именно те предприятия, которые уже вложили деньги, имели возможность не платить до 70% экологического налога, пока они не возместят все эти инвестиции", – заявила Заружко.

      Как сообщалось ранее, в Украине неоднократно вызывали резонанс случаи выявления нецелевого использования средств, полученных от экологического налога. Об этом сообщает в своем материале издание "Обозреватель".

      Журналисты приводят пример экологической ситуации на Прикарпатье. Согласно данным по Ивано-Франковской области, местная власть тратит деньги от эконалога не по назначению – это около 100 миллионов гривен ежегодно.

      Сейчас проект закона обрабатывает профильный комитет Рады. Депутаты обещают в ближайшее время его можно будет внести в сессионный зал и утвердить в первом чтении.

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      Теги: Новости Украины Налоги Экология
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