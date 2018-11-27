В Украине обанкротился банк "ВТБ"

Во вторник, 27 ноября, Национальный банк Украины отнес "ВТБ Банк" (Киев) к категории неплатежеспособных. Причиной стало ухудшение финансового состояния банка.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

Перед этим, 13 ноября, НБУ отнес "ВТБ Банк" к категории проблемных и установил ему срок для принятия Плана мер по приведению деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

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"Несмотря на отсутствие реальных действий со стороны владельцев АО "ВТБ Банк" для предотвращения неплатежеспособности, а также отсутствие принятых и реалистических мер для улучшения ликвидности банка, и в связи с тем, что деятельность АО "ВТБ Банк" не соответствовала требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка Украины, сегодня Правлением Национального банка Украины принято решение об отнесении АО "ВТБ Банк" к категории неплатежеспособных", – объяснили свое решение в НБУ.

В НБУ отметили, что 97% вкладчиков "ВТБ Банка" получат вклады в полном объеме, если их размеры не превышают сумму в 200 тысяч гривен. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц.