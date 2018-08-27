В Украине планируют построить новый грузовой коридор в Европу

"Укрзализныця" намерена построить контейнерный терминал на станции Ковель (Волынская область) и считает перспективным строительство терминального комплекса на станции Чоп (Закарпатская область) для использования с целью грузовой перевозки между Украиной и Европой.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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Ковель – это ключевая точка на железнодорожной карте, модернизация инфраструктуры которой позволит создать новый транзитный коридор, который станет конкурентом перехода Брест – Малашевич. Сейчас "Укрзализныця" начала поиск партнеров для строительства контейнерного терминала на станции Ковель,

– сказал исполняющий обязанности главы Укрзализныци Евгений Кравцов.

Отмечается, что уже сейчас наблюдается стремительный рост грузопотока между Европейским союзом и Украиной, поэтому Укрзализныця реагирует на эту тенденцию и развивает новые грузовые маршруты.

В перспективе компания планирует создать новые терминальные комплексы на станции Чоп, которая будет служить пунктом обработки грузов, направляющихся в центральную и северную Европу.

Также в компании отметили, что "Укрзализныця" планирует в 2020 году завершить электрификацию участка Ковель – Изов.

Пресс-служба компании в сообщении отметила, что сейчас уже выполнено технико-экономическое обоснование проекта электрификации и получено положительное экспертное заключение. В ближайшее время Укрзализныця разработает проект электрификации и предоставит его на рассмотрение и утверждение правительства.