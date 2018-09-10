В Украине подорожала "Зеленая карта"

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) повысило стоимость полисов "Зеленая карта" для выезда за границу на 5%. Новые тарифы ввели с 4 сентября 2018 года.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе на легковом автомобиле повысилась до 790 гривен (ранее – 753 гривны), для автобусов – до 2 968 гривен (с 2 829 гривен), для грузовых автомобилей – до 1 863 гривен (с 1 776 гривен).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1 257 гривен (ранее – 1 199 гривен), автобусов – 4 122 гривны (с 3 930 гривен), грузовиков – 2 473 гривны (с 2 358 гривен) .

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5 582 гривны и 6 911 гривну соответственно, для автобусов – 14 428 гривен и 26 695 гривен, для грузовых автомобилей – 11 707 гривен и 22 096 гривен соответственно.

Вырастет также и стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию. Их стоимость для легковых автомобилей на 15 дней составит 575 гривен, на один месяц – 846 гривен, на полгода – 1 940 гривен, на год – 2 763 гривны.

Что такое "Зеленая карта"?Это обязательный полис страхования, который оформляется на автомобиль и который предусматривает возмещение в случае попадания в ДТП за границей. "Зеленая карта", однако, не покрывает вред, причиненный здоровью страхователя. Наличие "зеленой карты" является обязательным условием для въезда в фактически все европейские страны.