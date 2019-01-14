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      В Украине появилась монета, посвященная столетию объединения УНР и ЗУНР

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      Нацбанк выпустил коллекционную монету, посвященную Акту Злуки
      Нацбанк выпустил коллекционную монету, посвященную Акту Злуки / http://kirovograd24.com

      Национальный банк Украины выпустил коллекционную монету, посвященную сотой годовщине объединения Украинской народной республики и Западноукраинской народной республики в единое государство.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

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      Коллекционную монету номиналом в 5 гривен введут в обращение с 17 января. Новый денежный знак изготовлен из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка) и весит 16,54 грамма.

      На лицевой стороне монеты изображена надпись "УНР ЗУНР", герб Украины и указан номинал. На обратной стороне монеты отчеканен фрагмент из Акта Злуки, а также гербы Львова и Киева.

      НБУ монета гроші

      Вид новой коллекционной монеты, которая выйдет в обращение 17 января этого года

      Общий тираж коллекционных монет составляет 40 тысяч штук.

      Напомним, что 22 января Украина празднует День Соборности – воссоединения Украинской и Западно-Украинской Народной Республики, которое произошло 100 лет назад.

      Теги: Новости Украины Деньги НБУ
      Источник: 24 Канал
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