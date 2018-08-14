В Украине рекордно упало автопроизводство

В июле 2018 года автопроизводство в Украине упало на 57% по сравнению с июлем прошлого года – за месяц было изготовлено 221 автотранспортное средство.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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"Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателю текущего года (-67%). Формирование такого негативного тренда произошло из-за резкого снижения объемов крупноузловой сборки на заводе "Еврокар" – единственного работающего в этом году предприятия легкового сегмента отечественного автопрома", – говорится в сообщении.

За месяц было собрано всего 150 автомобилей, что вдвое меньше, чем годом ранее и почти в 4 раза меньше июньского объема выпуска.

Производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило всего 5 единиц, что в 10 раз меньше результата годичной давности.

В июле было изготовлено 66 автобусов, что на 8 единиц больше, чем в июле 2017 года и в то же время на 11 единиц меньше июньского показателя.