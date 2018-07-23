В Украине резко подорожает PlayStation Plus: насколько вырастет стоимость

С 1 августа в Украине существенно подорожает подписка PlayStation Plus, которая нужна для игры в онлайне и обязательна для получения ежемесячных бесплатных игр.

Об этом сказана на официальные странице PlayStation в Facebook.

Таким образом ежемесячная подписка подорожает на 30% до 249 гривен, месячный абонемент обойдется в 769 гривен, а годовой абонемент стоит 1849 гривен.

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Как известно, последнее подорожание было почти год назад, тогда цены выросли до 189, 599 и 1429 гривен за месяц, квартал и год соответственно.

При этом до 1 августа пользователи могут приобрести любой абонемент по старым ценам.

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