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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

В Украине резко подорожает PlayStation Plus: насколько вырастет стоимость

63 Читати новину українською
В Украине подорожает PlayStation Plus
В Украине подорожает PlayStation Plus / vido.com.ua

С 1 августа в Украине существенно подорожает подписка PlayStation Plus, которая нужна для игры в онлайне и обязательна для получения ежемесячных бесплатных игр.

Об этом сказана на официальные странице PlayStation в Facebook.

Таким образом ежемесячная подписка подорожает на 30% до 249 гривен, месячный абонемент обойдется в 769 гривен, а годовой абонемент стоит 1849 гривен.

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Как известно, последнее подорожание было почти год назад, тогда цены выросли до 189, 599 и 1429 гривен за месяц, квартал и год соответственно.

При этом до 1 августа пользователи могут приобрести любой абонемент по старым ценам.

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Теги: Техно Игры PlayStation Гаджеты
Источник: 24 Канал
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