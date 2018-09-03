В Украине снова повысят пенсионный возраст
С 1 января 2019 года на заветную пенсию по достижении 60-летнего возраста смогут выйти не все украинские пенсионеры.
Начиная с 1 января 2019 года на пенсию в 60 лет смогут выйти только те украинцы, кто имеет не менее 26 лет стажа. Об этом говорится в законе "О повышении пенсий".
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Со следующего года те украинские пенсионеры, которые не будут иметь 15 лет стажа, не смогут претендовать на пенсию, информирует "Обозреватель".
60-летние украинцы, которые в 2019-м будут иметь только 15 лет стажа, смогут выйти на пенсию только 65. Зато те, у кого наберется от 16 до 25 лет стажа смогут позволить себе "заслуженный отдых" в 63 года.
По идее пенсионной реформы, ежегодно до 2028-го требования к будущим пенсионерам будут повышать на 12 месяцев.
В Минсоцполитики подсчитали, что к тому времени только каждый второй украинец сможет выполнить требования по стажу. Другие будут работать до 63 или 65 лет.
Таким образом в течение следующих 10 лет количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий будет расти ежегодно.
Ранее в Минсоцполитики объяснили, что сохранят работающим пенсионерам социальные выплаты.
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