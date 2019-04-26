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      В Украине впервые снесли незаконную многоэтажку: что теперь на месте застройки

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      Во Львове впервые в Украине снесли незаконную многоэтажку
      Во Львове впервые в Украине снесли незаконную многоэтажку / Пресс-служба Львовского горсовета

      Во Львове закончили демонтаж многоэтажного дома, который построили без необходимых разрешительных документов. Это первый случай в Украине, когда снесли незаконную новостройку.

      Речь идет о 7-этажном доме на улице Лычаковской, 259.

      Смотрите также: Надежность застройщика во Львове можно проверить онлайн: карта

      Демонтаж начали в начале апреля, сейчас на месте новостройки осталась гора строительного мусора.

      Львів демонтаж незаконні забудови
      Вместо незаконно построенного 7-этажного дома теперь куча строительного мусора//Фото: ЛГС

      Во Львове впервые в Украине снесли незаконный многоэтажный дом: фото до и после

       

       

      Как происходил снос незаконной многоэтажки во Львове: смотрите видео

      Что известно о сносе незаконной многоэтажки во Львове? 18 декабря 2018 года апелляционный суд Львова впервые обязал снести многоэтажный жилой дом.

      Здание на улице Лычаковской, 259 построила фирма ООО "Лидер Монолит", принадлежащая известному во Львове бизнесмену Богдану Копытко.

      По данным поисковика YouControl, основателем компании является известный во Львове предприниматель Богдан Копытко. Ему принадлежат ПАО "Львовский хладокомбинат" и ПАО "Дрогобычский молочный завод".

      ООО "Лидер Монолит" зарегистрировано по тому же адресу, где была возведена незаконная многоэтажка – Львов, Лычаковская, 259.

      Застройщик решил построить 7-этажный дом без соответствующих градостроительных условий и ограничений и с внесением ложных данных в декларацию о начале строительных работ.

      В начале апреля стало известно, что также Львовский окружной административный суд обязал застройщика снести незаконно построенный 6-этажный жилой дом на улице Варшавской, в Шевченковском районе города.

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      Теги: Скандальные застройки Строительство Новости Львова Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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