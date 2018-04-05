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В Украине выберут 200 самых талантливых старшеклассников

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Украинская академия лидерства
Украинская академия лидерства

За грант на обучение в Украинской академии лидерства приглашают побороться всех активных выпускников школ и колледжей возрастом от 16 до 18 лет, которые достигли успеха в различных сферах, занимаются волонтерством, участвуют в молодежных программах или самоуправлении и видят свое будущее в Украине.

Десятимесячная образовательная программа Украинской академии лидерства предлагает сделать паузу после школы, чтобы найти свое призвание, познать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества. Заявки принимают до 7 апреля на ual.org.ua.

"По данным HeadHunter, 68% украинцев не работают по специальности, а каждый третий меняет профессию сразу после окончания вуза. Получается, что учиться идут в основном из-за диплома под давлением родителей или общества, – отмечает руководитель Украинской академии лидерства Роман Тычковский. – Мы в академии даем возможность талантливым мальчикам и девочкам попробовать себя в разных ролях, выявить скрытые умения и получить навыки, которые помогут им сделать правильный выбор в будущем. Мы собираем лучшую молодежь, которая хочет изменить не только себя, но и свой город, страну".

В Украинской академии лидерства для формирования критического мышления студенты проходят образовательный курс – более 30 дисциплин, среди которых управление проектами, история, финансовый и коммуникационный менеджмент, этикет. А также читают философские трактаты, художественную литературу и интенсивно изучают английский язык. Они занимаются спортом и разными видами искусства, путешествуют по стране, изучая ее особенности, и покоряют Карпаты.

Во время обучения студенты знакомятся с основами государственности в странах Европейского Союза и Израиле и встречаются с мировыми и украинскими лидерами – от парламентариев ЕС до Святослава Вакарчука, который является членом Наблюдательного совета академии. Хотя бы один день в неделю студенты целиком уделяют волонтерской работе. Они помогают сообществам, а также воплощают свои социальные проекты. В своей работе здесь полагаются на успешный опыт Израильской академии лидерства, выпускники которой составляют более 30% политической и бизнес-элиты страны. Программу академии поддерживают Администрация Президента, Министерство образования и науки Украины и Министерство молодежи и спорта Украины.

Украинская академия лидерства учит побеждать себя ради того, чтобы победила наша страна, – говорит Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины.

Сегодня в Украинской академии лидерства 5 филиалов – в Киеве, Львове, Николаеве, Полтаве и Харькове. За следующие 10 лет команда планирует открыть филиалы во всех областных центрах страны. За три года академия выпустила около 250 студентов. Жизнь некоторых из них в корне изменилась. Так, Иванна Гребеняк из Тернополя ради академии приостановила учебу в Институте журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. А после окончания УАЛ решила идти за мечтой и поступила в Лондонский университет искусств. Выпускник николаевского филиала Владислав Ильин благодаря академии нашел свое призвание – сейчас он служит в морской пехоте

Кандидаты в студенты проходят три этапа отбора, во время которых проверят их мотивацию, лидерские навыки, уровень английского, физическую подготовку и умение работать в команде. После финального этапа 200 лучших подростков получат персональные гранты в 12 500 долларов на обучение, проживание и страхование здоровья от инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund и партнеров академии.

Почувствуй атмосферу Украинской академии лидерства в минутном видео:

Подать заявку на поступление можно до 7 апреля 2018 года

Теги: Новости Украины студенты Образование
Источник: 24 Канал
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