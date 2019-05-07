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      В Украине выросли цены на топливо: что на это повлияло

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      На украинских АЗС растут цены на топливо. Так, например, А-95 на некоторых заправках стоит уже более 32 гривен за литр. Журналисты 24 канала выяснили, что заставило предпринимателей поднимать цены и могут ли они вырасти еще больше.

      Почему подорожал бензин

      В среднем один литр бензина марки А-95 стоит 30,14 гривен. Хотя еще месяц назад его можно было купить всего лишь за 28,40.

      Читайте также: В Украине построят завод по производству ядерного топлива

      По сравнению с ценами по состоянию на 1 апреля, бензин марки А-92 и А-95 подорожал на 1,70 гривны. Премиум-бензин же немного меньше – на 1,45 гривны, дизельное топливо – на полторы гривны, а автомобильный газ – на 91 копейку за литр.

      Ціни на бензин
      Цены на бензин – инфографика

      Украина импортирует около 80% нефтепродуктов. В 2018 году за импортное топливо мы заплатили в полтора раза больше, чем за природный газ – пять миллиардов долларов. Однако в апреле стоимость нефти на мировых рынках упала, гривна укрепилась, и это сдерживало рост стоимости горючего.

      Украина, к сожалению, потеряла нефтепереработку. Почти потеряла: у нас работает всего два завода. От России на дизельном топливе у нас зависимость на 42%. По сжиженному газу – примерно треть,
      – рассказал Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

      Именно такая зависимость от российской нефти и заставила украинский рынок запаниковать после объявления России об ограничении экспорта нефтепродуктов в Украину с 1 июня. Объявление санкций совпало с посевными работами. Поэтому аграрии и АЗС, опасаясь перебоев, закупились горючим.

      Эти панические настроения, они подтвердились: цены в опте упали. То есть они очень резко выросли в конце апреля, но уже после праздников рынок понял, что нет недостатка большого и цены начали остывать,
      – прокомментировал Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95.

      А 23 апреля белорусы прекратили переработку и поставки нефти. Ведь она была такой некачественной, что это вывело из строя Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В ближайшие недели поставки бензина и дизтоплива в Украину из Беларуси должны полностью восстановиться.

      Но гарантий, что по нефтепроводу "Дружба" снова не потечет сырье, загрязненное хлоридами, нет. Эти вещества разъедают горные породы, увеличивая добычу нефти, но разрушают инфраструктуру.

      Прогнозы относительно цен

      Президент США Дональд Трамп давит на Организацию стран-экспортеров нефти, чтобы ее добывали больше, замещая иранское сырье, которое попало под американские санкции. Если надавить удастся, нефть подешевеет уже в мае.

      За ней снизятся оптовые цены на топливо, а затем и розничные. И если гривна будет стабильной, то литр А-95 снова будет стоить 28-29 гривен. Если, конечно, опять не будет перебоев с его поставкой.


      Стратегических запасов горючего, как у наших западных соседей, в Украине нет

      В Госрезерве только обещают, что в конце 2019 года начнут накапливать нефтепродукты и до 2024 года создадут резерв, который будет обеспечивать потребности страны в топливе на 90 дней. До тех пор Украина остается заложницей политических настроений президентов России и США.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости Беларуси нефть Горючее Фотоновости
      Источник: 24 канал
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