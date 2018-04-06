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В Украине зафиксирован 71 случай нарушений свободы слова

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В Украине зафиксирован 71 случай нарушений свободы слова
В Украине зафиксирован 71 случай нарушений свободы слова / persona.top

За 3 месяца 2018 года эксперты Института массовой информации (ИМИ) зафиксировали в целом по Украине 71 случай нарушений свободы слова, которые состоялись в 18 регионах страны. За аналогичный период 2017 года были зафиксированы 52 таких случая.

Об этом говорится в ежемесячном мониторинга Института массовой информации.

В частности, сообщается, что основными нарушениями с начала года стали препятствования профессиональной деятельности журналиста (32 случая), избиение (7 случаев) и угрозы (10 случаев). Резкий рост в категории "препятствование" эксперты ИМИ зафиксировали именно в феврале – 18 случаев, в январе зафиксировано 5 таких случаев, в марте – 9. Регионом, в котором с начала 2018 года зафиксировано больше всего нарушений, стал Киев и Киевская область (32 случая).

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Больше всего нарушали право журналистов на профессию частные лица, правоохранители, местные власти и депутаты. Эта тенденция стала постоянной еще с 2017 года.

Также, с начала 2018 года в отчете указываются 5 случаев ограничения доступа к публичной информации и юридического давления. Кроме того, зафиксированы 3 случая политического давления и кибератак и по 2 случая повреждения имущества журналистов, экономического давления и нападений на офисы СМИ.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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