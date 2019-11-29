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      В украинского самолета "Руслан" в Бельгии отказал двигатель: что об этом известно

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      Самолет "Руслан" / Иллюстративное фото

      Инцидент произошел в городе Остенде во время взлета. Авиасудно выполняло разбег по взлетной полосе на скорости 200 километров в час. В этот момент произошел помпаж одного из двигателей.

      Взлет прекратили, а самолет отправили на стоянку. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия "Антонов".

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      При осмотре самолета видимых повреждений или разрушений на нем не обнаружили.

      літак Ан-124
      Самолет АН-124 "Руслан" / пресс-служба государственного предприятия "Антонов"

      Бельгийской стороне предоставили для использования другой "Руслан".

      Что известно о самолете Ан-124 "Руслан"?Это – украинский самолет, являющийся крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире. До появления "Ан-225 "Мрия" был самым большим самолетом. Самолеты Ан-124 используются для перевозки локомотивов, яхт, фюзеляжей самолетов и многих других крупногабаритных грузов. Ан-124 имеет систему приседания опор шасси, что позволяет легко осуществлять загрузку.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Бельгия авиация
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