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      В украинском порту нашли ракетный комплекс России

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

      Во время проверки в одном из украинских морпортов Одесской области выявили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Почора". Находку отдадут на вооружение ВСУ.

      Корреспондент 24 каналу сообщает, об этом на заседании правительства рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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      СБУ совместно с военной прокуратурой во время инвентаризации нашли в одном из морских портов Украины "ракеты зенитно-ракетного комплекса С-125 класса "земля-воздух" в полном облачении".

      Матиос добавил, что суд уже арестовал эти ракеты как предметы нарушения таможенных правил.

      Указанное имущество и боеприпасы и ракетный комплекс предлагается правительству путем выдачи распоряжения передать в Вооруженные силы Украины,
      – отметил прокурор.

      Он сказал, что письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии есть за подписью министра обороны Украины. В случае соответствующего распоряжения Кабмина ВСУ получат "буквально ближайшей недели современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора".

      У себя на Facebook-странице Юрий Луценко написал, что "эти ракеты еще в 2007 году служебные лица "Рособоронэкспорта" РФ по предварительному сговору со служебными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины пытались незаконно переместить в страну, которая находилась под санкциями СБ ООН".

      В украинском порту нашли ракетный комплекс России: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Вооруженные силы Украины Одесский порт ГПУ Оружие Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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