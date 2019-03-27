В украинском порту нашли ракетный комплекс России

Во время проверки в одном из украинских морпортов Одесской области выявили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Почора". Находку отдадут на вооружение ВСУ.

Корреспондент 24 каналу сообщает, об этом на заседании правительства рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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СБУ совместно с военной прокуратурой во время инвентаризации нашли в одном из морских портов Украины "ракеты зенитно-ракетного комплекса С-125 класса "земля-воздух" в полном облачении".

Матиос добавил, что суд уже арестовал эти ракеты как предметы нарушения таможенных правил.

Указанное имущество и боеприпасы и ракетный комплекс предлагается правительству путем выдачи распоряжения передать в Вооруженные силы Украины,

– отметил прокурор.

Он сказал, что письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии есть за подписью министра обороны Украины. В случае соответствующего распоряжения Кабмина ВСУ получат "буквально ближайшей недели современный ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона пригодных для использования и боевого применения ракет российского комплекса "Печора".

У себя на Facebook-странице Юрий Луценко написал, что "эти ракеты еще в 2007 году служебные лица "Рособоронэкспорта" РФ по предварительному сговору со служебными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины пытались незаконно переместить в страну, которая находилась под санкциями СБ ООН".

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