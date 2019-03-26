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      Украинские воины уничтожили еще одну боевую точку оккупантов: мощное видео

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      Военные уничтожили позицию оккупантов на Донбассе
      Военные уничтожили позицию оккупантов на Донбассе / Фото из открытых источников

      Украинские военные устроили новый разгром русским оккупационным войскам на Донбассе. Бойцы метким выстрелом уничтожили позицию и одного пророссийского боевика.

      Видео в сети обнародовал офицер Вооруженных сил Анатолий Штефан "Штирлиц".

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      Как видно на записи, военные нанесли удар по пулеметной точке оккупантов, расположенной вблизи населенного пункта. Во время операции им также удалось ликвидировать пулеметчика боевиков, который находился на позиции.

      "В результате меткого выстрела уничтожена позиция российских оккупантов вместе с пулеметчиком", – написал он.

      Украинские бойцы ликвидировали позицию оккупантов на Донбассе: видео

      Когда и где именно было осуществлено уничтожение, офицер не уточнил.

      Каких успехов достигли украинские бойцы на Донбассе?
      Военные ВСУ могут похвастаться успешной ликвидацией вражеских позиций и техники оккупантов на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков на Светлодарской дуге. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

      Накануне бойцы уничтожили склад боеприпасов оккупантов, который после удара феерично вспыхнул и сгорел дотла. В результате удара также погибли два боевика.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе Оружие
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