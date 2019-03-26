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      Українські воїни знищили ще одну бойову точку окупантів: потужне відео

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      Військові знищили позицію окупантів на Донбасі
      Військові знищили позицію окупантів на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Українські військові влаштували новий розгром російським окупаційним військам на Донбасі. Бійці влучним пострілом знищили позицію та одного проросійського бойовика.

      Відео у мережі оприлюднив офіцер Збройних сил Анатолій Штефан "Штірліц".

      Читайте також: Українські воїни завдали удару по окупантах на Донбасі: у бойовиків є загиблі і поранені

      Як видно на записі, військові завдали удару по кулеметній точці окупантів, що розташована поблизу населеного пункту. Під час операції їм також вдалося ліквідувати кулеметника бойовиків, що перебував на позиції.

       

      "У результаті влучного пострілу знищена позиція російських окупантів разом з кулеметником", – написав він.

      Українські бійці ліквідували позицію окупантів на Донбасі: відео

      Коли та де саме було здійснено знищення, офіцер не уточнив.

      Яких успіхів досягнули українські бійці на Донбасі?Військові ЗСУ можуть похвалитися успішною ліквідацією ворожих позицій та техніки окупантів на Донбасі. Раніше їм вдалося знищити бойову машину піхоти проросійських бойовиків на Світлодарській дузі. Згодом, бійці ЗСУ завдали потужного удару та ліквідували укріплену позицію окупантів з якої вони часто обстрілювали сили ОС з кулеметів.

      Напередодні бійці знищили склад боєприпасів окупантів, який після удару феєрично спалахнув та згорів дотла. Внаслідок удару також загинули два бойовики.

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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя
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