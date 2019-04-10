В Украину доставили партию американских внедорожников для ВСУ: фото

В Одесский порт прибыла партия военной техники для Вооруженных Сил Украины из Соединенных Штатов. Судно Sea Amazon под флагом Мальты перевезло 175 тонн вооружения. На борту также находятся 35 военных "Гамви" (HMMWV).

Среди внедорожников 15 санитарных и 20 боевых машин. Это уже третья партия HMMWV, которую получила Украина. Первая была в 2015-м, вторая – в 2017-м, пишет "Думская".

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В Украине "Гамви" оснащают преимущественно десантно-штурмовые бригады. А на вооружение ВСУ американские внедорожники взяли еще в 2001 году.

Характеристики HMMWV: