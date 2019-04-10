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      В Украину доставили партию американских внедорожников для ВСУ: фото

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      Это третья партия "Гамви" с 2015 года
      Это третья партия "Гамви" с 2015 года / Думская

      В Одесский порт прибыла партия военной техники для Вооруженных Сил Украины из Соединенных Штатов. Судно Sea Amazon под флагом Мальты перевезло 175 тонн вооружения. На борту также находятся 35 военных "Гамви" (HMMWV).

      Среди внедорожников 15 санитарных и 20 боевых машин. Это уже третья партия HMMWV, которую получила Украина. Первая была в 2015-м, вторая – в 2017-м, пишет "Думская".

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      В Одесский порт доставили военную помощь из США: смотрите фото

      В Украине "Гамви" оснащают преимущественно десантно-штурмовые бригады. А на вооружение ВСУ американские внедорожники взяли еще в 2001 году.

      Характеристики HMMWV:

      • восьмицилиндровый дизельный двигатель объемом 6,2 л и мощностью 160 л. с.;
      • скорость до 113 км/ч, при этом расход топлива составляет от 16 до 23 л/100 км;
      • масса внедорожника – 2,4 тонны;
      • грузоподъемность – 2 тонны;
      • количество экипажа – пять человек.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости США Новости Одессы Вооруженные силы Украины
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