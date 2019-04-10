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      Украинские военные получили модернезированный самолет-штурмовик: появились фото

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      Украинская армия усилилась мощным самолетом-штурмовиком
      Украинская армия усилилась мощным самолетом-штурмовиком / Иллюстративное фото

      Воздушные силы ВСУ получили очередной штурмовик Су-25. Он прошел капитальный ремонт и частичную модернизацию – это улучшит качество выполнения ряда задач.

      За обновление самолета отвечало Запорожское государственное предприятие "МиГРемонт", сообщает Украинский милитарный портал.

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      Отметим, штурмовик оборудован средствами защиты "Адрос" КУВ 26-50. Они обеспечивают высокоэффективную защиту штурмовика от управляемых ракет с инфракрасными головками самонаведения различных типов.


      Модернизированный Су-25/ Дежерело: Фейсбук Сергей Трюхан

      Самолет модернизировали до версии Су-25М1К. Ее Воздушные силы получали с 2015-го года – в ней улучшены точность навигации на любых высотах, точность бомбометания и стрельб по наземным целям.


      Характеристики Су-25М1К

      Советский Су-25 в Воздушных силах ВСУ

      Эксплуатация этих штурмовиков началась еще в 1981 году. С тех пор прошло 38 лет. После распада СССР Украина получила 92 советских штурмовика Су-25 в различных модификациях, их постепенно модернизируют. В 2010 году на вооружение ВСУ передали модернизированные Су-25М1 и Су-25УБМ1. С 2012 года Су-25М1К начали получать "пиксельный" камуфляж.

      В 2015 году на вооружение принята модификация Су-25М1К и Су-25УБМ1К, на них установили средства защиты КУВ "Адрос". Сейчас на вооружении в Воздушных силах ВСУ были такие модификации Су-25: Су-25УБ, Су-25УБМ1, Су-25УБМ1К, Су-25М1, Су-25М1К. Отметим, во время боев с пророссийскими боевиками в 2014 ВСУ потеряли 5 штурмовиков.

      Что известно о Су-25?По классификации НАТО – Frogfoot. Одноместный бронированный инфразвуковой штурмовик, предназначен для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Изготавливался серийно на Тбилисском авиационном заводе (во времена СССР – авиационный завод №31).

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      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины авиация
      Источник: 24 канал
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