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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Какими высокоточными и мощными ракетами сегодня может похвастаться Украина

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      Украинские испытания ракетного комплекса "Ольха"
      Украинские испытания ракетного комплекса "Ольха" / Пресс-служба Минобороны

      Сегодня Украина имеет ряд высокоточных ракетных комплексов нового поколения. Некоторые из них могут уничтожать цель в радиусе 300 километров. В ближайшее время к такому показателю подтянутся и другие ракеты.

      Как заметил украинский президент Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV, Украина начала важнейшие испытания крылатых ракет.

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      "У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 килограммов. Она – высокоточная, и все это создали украинские специалисты. ВСУ сейчас учатся их применять", – подчеркнул украинский гарант.

      Однако, по словам Порошенко, украинская армия получила возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 километров, который осмелится приблизиться и атаковать Украину.

      "И эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", – подчеркнул он.

      В начале апреля в Одесской области Украины провела заключительные испытания ракетного комплекса "Ольха-М". Эти новые ракеты могут попадать в цель на расстоянии в 130 километров – раньше это расстояние составляло 70 километров. Кроме того, в ближайшее время завершится разработка нового поколения ракет класса "Ольха", которые будут способны поражать цели на расстоянии более чем 200 километров.

      "У нас сегодня "Смерч" и "Ураган" летают не более чем на 65-70 км, а сейчас будут на 130 километров, высокоточно", – добавил Президент Украины.

      Однако, есть и неприятные новости. Дело в том, что еще в начале независимости официальный Киев решил избавиться от крылатых ракет, которые могли нести ядерные боеголовки. Следовательно, сегодня украинская армия была бы намного мощнее.

      испытания еще какого оружия и военной техники проходили в последнее время в украине:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Петр Порошенко Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Оружие
      Источник: 24 канал
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