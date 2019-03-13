Обстрел и бездорожья: появились эффектные фото испытаний бронированного автомобиля "Козак-2"

Бронированный автомобиль "Козак-2" испытали на общевойсковом полигоне под Житомиром. Его вскоре планируют передать на вооружение в подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В первую очередь тестировали надежность "Козака-2" на танкодромной полосе препятствий, сообщает пресс-служба командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Впоследствии воины-десантники проверили броню и защитное стекло бронеавтомобиля: результат – положительный. Они стреляли по машине из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний.



"Козак-2" прошел проверку на полигоне Житомирщины/ Источник: пресс-служба Генштаба

Одновременно на полигоне проводят испытания новейшей отечественной боевой бронированной машины "Козак-2М1". Этот образец современной техники также проверяли на полигонном бездорожье. Кроме того, пулеметчики и десантники также тренировались вести из него огонь.



Броневик тестировали на прочность/ Источник: пресс-служба Генштаба



Его вскоре передадут на вооружение ВСУ/ Источник: пресс-служба Генштаба

После окончания государственных испытаний "Козак-2М1" также имеет шансы поступить в десантно-штурмовые войска ВСУ.