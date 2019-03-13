Обстріл та бездоріжжя: з'явились ефектні фото випробувань позашляховика "Козак-2"
Броньований автомобіль "Козак-2" випробували на загальновійськовому полігоні під Житомиром. Його невдовзі планують передати на озброєння до підрозділів десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Найперше тестували надійність "Козака-2" на танкодромній смузі перешкод, повідомляє прес-служба командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
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Згодом воїни-десантники перевірили броню та захисне скло бронеавтомобіля: результат – позитивний. Вони стріляли по машині з автоматів, снайперської гвинтівки та кулемету Калашникова з різних відстаней.
"Козак-2" пройшов перевірку на полігоні Житомирщини/ Джерело: прес-служба Генштабу
Одночасно на полігоні проводять випробування новітньої вітчизняної бойової броньованої машини "Козак-2М1". Цей зразок сучасної техніки також перевіряли на полігонному бездоріжжі. Окрім того, кулеметники та десантники також тренувались вести з нього вогонь.
Броньованик тестували на міцність/ Джерело: прес-служба Генштабу
Його невдовзі передадуть на озброєння ЗСУ/ Джерело: прес-служба Генштабу
Після закінчення державних випробувань "Козак-2М1" також має шанси надійти до десантно-штурмових військ ЗСУ.