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      Українська та американська техніка відпрацювали маневри на міжнародних навчаннях: вражаюче відео

      682 Читать новость на русском
      Українська та американська техніка відпрацювали маневри на міжнародних навчаннях
      Українська та американська техніка відпрацювали маневри на міжнародних навчаннях / milnavigator.tv/

      Виготовлені в Україні БТР-3Е1 разом з танками M1A1FEP Abrams, що зроблені в США, провели спільні маневри з бойовими стрільбами. Це відбулося на масштабних міжнародних військових навчаннях Cobra Gold 2019.

      Що за навчання Cobra Gold 2019

      Ці навчання вважаються одними з найбільших в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомили на сайті Military Navigator.

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      Cobra Gold щорічно проводяться у Таїланді, ще з 1982 року. Саме вони є одним з головних символів військової співпраці між Вашингтоном і Бангкоком. Цьогорічна Cobra Gold 2019 проходила з 12 по 22 лютого.

      Дивіться відео: як проходили навчання на Cobra Gold 2019

      Хто бере участь у навчаннях

      А в маневрах взяли участь понад 11 тисяч військовослужбовців з 29 країн. Більша частина учасників Cobra Gold були військовими Таїланду. Їх було понад чотири тисяч чоловік, і ще 6,8 тисячі від США. До слова, американських військових в порівнянні з минулим роком стало майже вдвічі більше. 

      У навчаннях бере участь понад 11 тисяч військовослужбовців
      У навчаннях бере участь понад 11 тисяч військовослужбовців

      Окрім військовослужбовців з Таїланду ат США у навчаннях також взяли участь бійці Малайзії, Республіки Корея, Сінгапуру, Індонезії та Японії. Китай і Індія беруть участь тільки в частині, що стосується спільних гуманітарних операцій. Кожна з цих країн направила в Таїланд по 23 військовослужбовців. Ще 20 держав регіону присутні у ролі спостерігачів.

      Навчання Cobra Gold щорічно проводяться у Таїланді
      Навчання Cobra Gold щорічно проводяться у Таїланді

      Внесок України в армію Таїланду

      До слова, саме Таїланд є найбільшим експлуатантом сучасної української бронетехніки. На озброєнні тайських військових знаходиться 49 танків БМ "Оплот" та понад 200 БТР-3 різних модифікацій. Останні є найбільш масовими серед сучасних легких бронемашин Таїланду й стоять на озброєнні як Корпуса королівської морської піхоти так і сухопутних військ.

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      Теги: Новини України Збройні сили України Таїланд Новини США Зброя Оплот
      Джерело: 24 Канал
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