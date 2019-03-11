Українська та американська техніка відпрацювали маневри на міжнародних навчаннях: вражаюче відео

Виготовлені в Україні БТР-3Е1 разом з танками M1A1FEP Abrams, що зроблені в США, провели спільні маневри з бойовими стрільбами. Це відбулося на масштабних міжнародних військових навчаннях Cobra Gold 2019.

Що за навчання Cobra Gold 2019

Ці навчання вважаються одними з найбільших в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомили на сайті Military Navigator.

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Cobra Gold щорічно проводяться у Таїланді, ще з 1982 року. Саме вони є одним з головних символів військової співпраці між Вашингтоном і Бангкоком. Цьогорічна Cobra Gold 2019 проходила з 12 по 22 лютого.

Дивіться відео: як проходили навчання на Cobra Gold 2019

Хто бере участь у навчаннях

А в маневрах взяли участь понад 11 тисяч військовослужбовців з 29 країн. Більша частина учасників Cobra Gold були військовими Таїланду. Їх було понад чотири тисяч чоловік, і ще 6,8 тисячі від США. До слова, американських військових в порівнянні з минулим роком стало майже вдвічі більше.



У навчаннях бере участь понад 11 тисяч військовослужбовців

Окрім військовослужбовців з Таїланду ат США у навчаннях також взяли участь бійці Малайзії, Республіки Корея, Сінгапуру, Індонезії та Японії. Китай і Індія беруть участь тільки в частині, що стосується спільних гуманітарних операцій. Кожна з цих країн направила в Таїланд по 23 військовослужбовців. Ще 20 держав регіону присутні у ролі спостерігачів.



Навчання Cobra Gold щорічно проводяться у Таїланді

Внесок України в армію Таїланду

До слова, саме Таїланд є найбільшим експлуатантом сучасної української бронетехніки. На озброєнні тайських військових знаходиться 49 танків БМ "Оплот" та понад 200 БТР-3 різних модифікацій. Останні є найбільш масовими серед сучасних легких бронемашин Таїланду й стоять на озброєнні як Корпуса королівської морської піхоти так і сухопутних військ.