Украинская и американская техника отработали маневры на международных учениях: впечатляющее виде

Произведенные в Украине БТР-3Е1 вместе с танками M1A1FEP Abrams,которые сделаны в США, провели совместные маневры с боевыми стрельбами. Это произошло на масштабных международных военных учениях Cobra Gold 2019.

Что за обучение Cobra Gold 2019

Эти учения считаются одними из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили на сайте Military Navigator.

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Cobra Gold ежегодно проводятся в Таиланде, еще с 1982 года. Именно они являются одним из главных символов военного сотрудничества между Вашингтоном и Бангкоком. Нынешняя Cobra Gold 2019 проходила с 12 по 22 февраля.

Смотрите видео: как проходили обучение на Cobra Gold 2019

Кто участвует в учениях

А в маневрах приняли участие свыше 11 тысяч военнослужащих из 29 стран. Большая часть участников Cobra Gold были военными Таиланда. Их было свыше четырех тысяч человек, и еще 6,8 тысячи от США. К слову, американских военных по сравнению с прошлым годом стало почти вдвое больше.



В учениях принимает участие более 11 тысяч военнослужащих

Кроме военнослужащих из Таиланда ао США в учениях также приняли участие бойцы Малайзии, Республики Корея, Сингапура, Индонезии и Японии. Китай и Индия участвуют только в части, касающейся совместных гуманитарных операций. Каждая из этих стран направила в Таиланд по 23 военнослужащих. Еще 20 государств региона присутствуют в роли наблюдателей.



Учения Cobra Gold ежегодно проводятся в Таиланде

Вклад Украины в армию Таиланда

К слову, именно Таиланд является крупнейшим эксплуатантом современной украинской бронетехники. На вооружении тайских военных находится 49 танков БМ "Оплот" и более 200 БТР-3 различных модификаций. Последние являются наиболее массовыми среди современных легких бронемашин Таиланда и стоят на вооружении как Корпуса королевской морской пехоты так и сухопутных войск.