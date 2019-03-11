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      Украинская и американская техника отработали маневры на международных учениях: впечатляющее виде

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      Украинская и американская техника отработали маневры на международных учениях
      Украинская и американская техника отработали маневры на международных учениях / milnavigator.tv/

      Произведенные в Украине БТР-3Е1 вместе с танками M1A1FEP Abrams,которые сделаны в США, провели совместные маневры с боевыми стрельбами. Это произошло на масштабных международных военных учениях Cobra Gold 2019.

      Что за обучение Cobra Gold 2019

      Эти учения считаются одними из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили на сайте Military Navigator.

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      Cobra Gold ежегодно проводятся в Таиланде, еще с 1982 года. Именно они являются одним из главных символов военного сотрудничества между Вашингтоном и Бангкоком. Нынешняя Cobra Gold 2019 проходила с 12 по 22 февраля.

      Смотрите видео: как проходили обучение на Cobra Gold 2019

      Кто участвует в учениях

      А в маневрах приняли участие свыше 11 тысяч военнослужащих из 29 стран. Большая часть участников Cobra Gold были военными Таиланда. Их было свыше четырех тысяч человек, и еще 6,8 тысячи от США. К слову, американских военных по сравнению с прошлым годом стало почти вдвое больше.

      У навчаннях бере участь понад 11 тисяч військовослужбовців
      В учениях принимает участие более 11 тысяч военнослужащих

      Кроме военнослужащих из Таиланда ао США в учениях также приняли участие бойцы Малайзии, Республики Корея, Сингапура, Индонезии и Японии. Китай и Индия участвуют только в части, касающейся совместных гуманитарных операций. Каждая из этих стран направила в Таиланд по 23 военнослужащих. Еще 20 государств региона присутствуют в роли наблюдателей.

      Навчання Cobra Gold щорічно проводяться у Таїланді
      Учения Cobra Gold ежегодно проводятся в Таиланде

      Вклад Украины в армию Таиланда

      К слову, именно Таиланд является крупнейшим эксплуатантом современной украинской бронетехники. На вооружении тайских военных находится 49 танков БМ "Оплот" и более 200 БТР-3 различных модификаций. Последние являются наиболее массовыми среди современных легких бронемашин Таиланда и стоят на вооружении как Корпуса королевской морской пехоты так и сухопутных войск.

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      Теги: Новости Украины Новости США Оплот Оружие Таиланд Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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