"Укроборонпром" показал эффектное видео первых ударов мощного турецкого дрона
Закупленные в Турции боевые оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 20 марта успешно испытали в Украине. Дроны вооружены высокоточными авиабомбами.
Видео первых ударов нового турецкого дрона опубликовали на YouTube-канале "Укроборонпрома".
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Отмечается, что эти летательные аппараты вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Их и другие высокоточные боеприпасы закупили вместе с партией ударных беспилотников для украинского войска.
Что это за авиабомбы?
Это специальный легкий управляемый боеприпас, разработанный для ударных беспилотников, объясняют в "Укроборонпроме". Эта бомба оснащена высокоточной системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планерный полет к цели. Система наведения боеприпаса позволяет попадать с погрешностью не более одного метра.
Отметим, что 3-4 ноября 2018 года во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Турцию было подписано соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.
Условия контракта предусматривали поставку 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также речь шла о комплекте запасных частей, сервисном сопровождении и обучении персонала. Стоимость контракта – 69 миллионов долларов.
Беспилотник побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных аппаратов по продолжительности полета. Так, во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.
Что известно о Bayraktar TB2?
Это турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
Технические характеристики Bayraktar TB2:
– Длина аппарата: 6,5 метров
– Размах крыла: 12 метров
– Радиус действия: 150 км
– Максимальная взлетная масса: 560 кг
– Максимальный вес полезной нагрузки: 50 кг
– Максимальная скорость полета: 222 км/час
– Крейсерская скорость: 130 км/час
– Практический потолок полета: 6750 метров