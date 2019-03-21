"Укроборонпром" показал эффектное видео первых ударов мощного турецкого дрона

Закупленные в Турции боевые оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 20 марта успешно испытали в Украине. Дроны вооружены высокоточными авиабомбами.

Видео первых ударов нового турецкого дрона опубликовали на YouTube-канале "Укроборонпрома".

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Отмечается, что эти летательные аппараты вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Их и другие высокоточные боеприпасы закупили вместе с партией ударных беспилотников для украинского войска.

Что это за авиабомбы?

Это специальный легкий управляемый боеприпас, разработанный для ударных беспилотников, объясняют в "Укроборонпроме". Эта бомба оснащена высокоточной системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планерный полет к цели. Система наведения боеприпаса позволяет попадать с погрешностью не более одного метра.

Отметим, что 3-4 ноября 2018 года во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Турцию было подписано соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

Условия контракта предусматривали поставку 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также речь шла о комплекте запасных частей, сервисном сопровождении и обучении персонала. Стоимость контракта – 69 миллионов долларов.

Беспилотник побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных аппаратов по продолжительности полета. Так, во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.

Что известно о Bayraktar TB2?

Это турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.



Технические характеристики Bayraktar TB2:



– Длина аппарата: 6,5 метров

– Размах крыла: 12 метров

– Радиус действия: 150 км

– Максимальная взлетная масса: 560 кг

– Максимальный вес полезной нагрузки: 50 кг

– Максимальная скорость полета: 222 км/час

– Крейсерская скорость: 130 км/час

– Практический потолок полета: 6750 метров