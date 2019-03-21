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      "Укроборонпром" показал эффектное видео первых ударов мощного турецкого дрона

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      Появилось видео первых ударов нового турецкого дрона
      Появилось видео первых ударов нового турецкого дрона / Фото из открытых источников

      Закупленные в Турции боевые оперативно-тактические беспилотники Bayraktar TB2 20 марта успешно испытали в Украине. Дроны вооружены высокоточными авиабомбами.

      Видео первых ударов нового турецкого дрона опубликовали на YouTube-канале "Укроборонпрома".

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      Отмечается, что эти летательные аппараты вооружены высокоточными авиабомбами MAM-L от турецкой компании Roketsan. Их и другие высокоточные боеприпасы закупили вместе с партией ударных беспилотников для украинского войска.

      Что это за авиабомбы?
      Это специальный легкий управляемый боеприпас, разработанный для ударных беспилотников, объясняют в "Укроборонпроме". Эта бомба оснащена высокоточной системой наведения по лазерному лучу и осуществляет планерный полет к цели. Система наведения боеприпаса позволяет попадать с погрешностью не более одного метра.

      Отметим, что 3-4 ноября 2018 года во время визита Президента Украины Петра Порошенко в Турцию было подписано соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

      Условия контракта предусматривали поставку 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также речь шла о комплекте запасных частей, сервисном сопровождении и обучении персонала. Стоимость контракта – 69 миллионов долларов.

      Беспилотник побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных аппаратов по продолжительности полета. Так, во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 километров он находился в небе 24 часа 34 минуты.

      Что известно о Bayraktar TB2?
      Это турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

      Технические характеристики Bayraktar TB2:

      – Длина аппарата: 6,5 метров
      – Размах крыла: 12 метров
      – Радиус действия: 150 км
      – Максимальная взлетная масса: 560 кг
      – Максимальный вес полезной нагрузки: 50 кг
      – Максимальная скорость полета: 222 км/час
      – Крейсерская скорость: 130 км/час
      – Практический потолок полета: 6750 метров

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Турции авиация Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 Канал
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