"Укроборонпром" показав ефектне відео перших ударів потужного турецького дрона

Закуплені у Туреччині бойові оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar TB2 20 березня успішно випробували в Україні. Дрони озброєні високоточними авіабомбами

Відео перших ударів новітнього турецького дрона опубліковали на YouTube-каналі "Укроборонпрому" .

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Зазначається, що ці літальні апарати озброєні високоточними авіабомбами MAM-L від турецької компанії Roketsan. Їх та інші високоточні боєприпаси закупили разом із партією ударних дронів для українського війська.

Що це за авіабомби?Це спеціальний легкий керований боєприпас, розроблений для ударних дронів, пояснюють в "Укроборонпромі". Ця бомба оснащена високоточною системою наведення по лазерному променю та здійснює планерний політ до цілі. Система наведення боєприпасу дозволяє влучати з похибкою не більше одного метра.

Зазначимо, що 3-4 листопада 2018 року під час візиту Президента України Петра Порошенка до Туреччини було підписано угоду про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

Умови контракту передбачали постачання 6 бойових дронів, 2 станції управління і 200 керованих ракет. Також йшлося про комплект запасних частин, сервісний супровід та навчання персоналу. Вартість контракту — 69 мільйонів доларів.

Безпілотник побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних апаратів за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 кілометрів він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.

Що відомо про Bayraktar TB2?Це турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina. БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.



Технічні характеристики Bayraktar TB2:



– Довжина апарату: 6,5 метрів

– Розмах крила: 12 метрів

– Радіус дії: 150 км

– Максимальна злітна маса: 560 кг

– Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг

– Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину

– Крейсерська швидкість: 130 км/годину

– Практична стеля польоту: 6750 метрів