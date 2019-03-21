22:16
21 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, сьогодні
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      "Укроборонпром" показав ефектне відео перших ударів потужного турецького дрона

      2321 Читать новость на русском
      З'явилося відео перших ударів новітнього турецького дрона
      З'явилося відео перших ударів новітнього турецького дрона / Фото з відкритих джерел

      Закуплені у Туреччині бойові оперативно-тактичні безпілотники Bayraktar TB2 20 березня успішно випробували в Україні. Дрони озброєні високоточними авіабомбами

      Відео перших ударів новітнього турецького дрона опубліковали на YouTube-каналі "Укроборонпрому" .

      Читайте також: Небо в безпеці: Збройні сили провели навчання авіації і ППО – відео

      Зазначається, що ці літальні апарати озброєні високоточними авіабомбами MAM-L від турецької компанії Roketsan. Їх та інші високоточні боєприпаси закупили разом із партією ударних дронів для українського війська.

      Що це за авіабомби?Це спеціальний легкий керований боєприпас, розроблений для ударних дронів, пояснюють в "Укроборонпромі". Ця бомба оснащена високоточною системою наведення по лазерному променю та здійснює планерний політ до цілі. Система наведення боєприпасу дозволяє влучати з похибкою не більше одного метра.

      Зазначимо, що 3-4 листопада 2018 року під час візиту Президента України Петра Порошенка до Туреччини було підписано угоду про купівлю турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina.

      Умови контракту передбачали постачання 6 бойових дронів, 2 станції управління і 200 керованих ракет. Також йшлося про комплект запасних частин, сервісний супровід та навчання персоналу. Вартість контракту — 69 мільйонів доларів.

      Безпілотник побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних апаратів за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 кілометрів він знаходився у небі 24 години 34 хвилини.

      Що відомо про Bayraktar TB2?Це турецький оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат виробництва компанії Baykar Makina. БПЛА оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Може нести керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби.

      Технічні характеристики Bayraktar TB2:

      – Довжина апарату: 6,5 метрів
      – Розмах крила: 12 метрів
      – Радіус дії: 150 км
      – Максимальна злітна маса: 560 кг
      – Максимальна вага корисного навантаження: 50 кг
      – Максимальна швидкість польоту: 222 км/годину
      – Крейсерська швидкість: 130 км/годину
      – Практична стеля польоту: 6750 метрів

      blog_ava
      Як зробити сирники: прості рецепти приготування
      сьогодні
      9598
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України авіація Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      сьогодні , 22:02 Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      284
      Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      сьогодні , 22:00 Из грязи в князи, или Уже привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 92
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      сьогодні , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 2611
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      сьогодні , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      1506
      Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      сьогодні , 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
      Михайло Гема 178
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук