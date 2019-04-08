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      Украинские военные испытали новый мощный радар: впечатляющее видео

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      Украинские военные испытали новый мощный радар
      Украинские военные испытали новый мощный радар / ukroboronprom.com.ua

      На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины украинские военные проверили боевую готовность контрбатарейного радара 1Л220УК .

      Пресс-служба "Укроборонпрома" написала, что радар разработан КП "НПК "Искра". Он предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

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      Тактико-технические характеристики 1Л220УК значительно превышают контрбатарейные радары, что сейчас есть на вооружении ВСУ.

      Какие преимущества у контрбатарейного радара 1Л220УК?Он оснащен мощной радиолокационной станцией, которая работает в микроволновом диапазоне. Благодаря этому радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.

      Украинские бойцы смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

      Контрбатарейный радар успешно завершил полевые испытания: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие Укроборонпром
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