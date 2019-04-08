Украинские военные испытали новый мощный радар: впечатляющее видео

На одном из полигонов Вооруженных Сил Украины украинские военные проверили боевую готовность контрбатарейного радара 1Л220УК .

Пресс-служба "Укроборонпрома" написала, что радар разработан КП "НПК "Искра". Он предназначен для разведки позиций артиллерии противника.

Читайте также: В Украине создали мощное электромагнитное оружие

Тактико-технические характеристики 1Л220УК значительно превышают контрбатарейные радары, что сейчас есть на вооружении ВСУ.

Какие преимущества у контрбатарейного радара 1Л220УК?Он оснащен мощной радиолокационной станцией, которая работает в микроволновом диапазоне. Благодаря этому радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "строит" траектории их полетов.



Украинские бойцы смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

Контрбатарейный радар успешно завершил полевые испытания: смотрите видео