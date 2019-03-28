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      В Украине создали мощное электромагнитное оружие

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      В Украине создали мощное электромагнитное оружие
      В Украине создали мощное электромагнитное оружие / Фото из открытых источников

      Предприятие "Спецтехноэкспорт" разработало производство электромагнитного оружия. Оно предназначено для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств.

      Пресс-служба государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" сообщила, что оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры или создает препятствия ее функционированию.

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      Какие преимущества имеет электромагнитное оружие?

      • Выводит из строя технику или объекты инфраструктуры, оснащенные электронными системами, но не вредит людям;
      • Оружие могут применять против командных и административных центров противника, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны;
      • Электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты.

      Директор "Спецтехноекспорта" Владислав Бельбас сказал, что благодаря этому проекту, Украина присоединилась к закрытому клубу государств, которые работают над созданием высокоэффективного электромагнитного оружия.

      Что известно про компанию "Спецтехноэкспорт"?  "Спецтехноэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", фигурирует в коррупционной схеме хищения в оборонном секторе. Следствие выяснило, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" организовал преступную схему растраты средств госпредприятия "Завод 410 ЦА". Он привлек к этому своих заместителей (директора департамента и заведующего сектором этого предприятия). Чиновники вывели эти деньги за границу в пользу иностранного юридического лица.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Оружие
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