В Україні створили потужну електромагнітну зброю

Підприємство "Спецтехноекспорт" розробило виробництво електромагнітної зброї. Вона призначена для ураження різних типів військових радіоелектронних засобів.

Прес-служба державного підприємства "Спецтехноекспорт" повідомила, що зброя створює потужне електромагнітне випромінювання, що призводить до виходу з ладу радіоелектронної апаратури або створює перешкоди її функціонуванню.

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Які переваги має електромагнітна зброя?

• Виводить з ладу техніку або об'єкти інфраструктури, що оснащені електронними системами, але не шкодить людям;

• Зброю можуть застосовувати проти командних та адміністративних центрів противника, вузлів зв'язку, електростанцій, об'єктів протиповітряної оборони;

• Електромагнітні боєприпаси можуть бути розміщені як на ракетних, так і авіаційних носіях, включаючи безпілотні літальні апарати.

Директор "Спецтехноекспорту" Владислав Бельбас сказав, що завдяки цьому проекту, Україна приєдналася до закритого клубу держав, які працюють над створенням високоефективної електромагнітної зброї.

Що відомо про компанію "Спецтехноекспорт"? "Спецтехноекспорт", що входить до складу "Укроборонпрому", фігурує у корупційній схемі розкрадання в оборонному секторі. Слідство з'ясувало, що колишній директор "Спецтехноекспорту" організував злочинну схему розтрати коштів держпідприємства "Завод 410 ЦА". Він залучив до цього своїх заступників (директора департаменту та завідувача сектору цього підприємства). Посадовці вивели ці гроші за кордон на користь іноземної юридичної особи.