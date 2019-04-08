Українські військові випробували новий потужний радар: вражаюче відео

На одному з полігонів Збройних Сил України українські військові перевірили бойову готовність контрбатарейного радару 1Л220УК .

Прес-служба "Укроборонпрому" написала, що радар розроблений КП "НВК "Іскра". Він призначений для розвідки позицій артилерії противника.

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Тактико-технічні характеристики 1Л220УК значно перевищують контрбатарейні радари, що зараз є на озброєнні ЗСУ.

Які переваги у контрбатарейного радара 1Л220УК?Він оснащений потужною радіолокаційною станцією, яка працює у мікрохвильовому діапазоні. Завдяки цьому радар "бачить" снаряди, а потужна цифрова система "будує" траєкторії їх польотів.



Українські бійці зможуть визначати на відстані десятків кілометрів точне місцеперебування ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.