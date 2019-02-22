Украинские военные успешно испытали четыре ракетные комплексы: эффектные фото
Украина продолжает наращивать ракетный потенциал и повышать обороноспособность страны. Так, украинские военные приняли участие в боевых стрельбах и испытали ракетные комплексы С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык" на Херсонщине.
Это модернизированные комплексы, боевые характеристики которых украинские инженеры повысили до современных требований в короткие сроки и за относительно небольшие средства, сообщили в пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова.
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Инженеры модернизировали 4 ракетных комплекса
Ракетные комплексы С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" теперь более надежны, менее энергозатраты, имеют повышенные эргономические характеристики, а для обслуживания техники теперь необходимо меньшее количество человек.
Военные приняли участие в боевых стрельбах
Во время стрельб военные отработали задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей.
Во время учений бойцы тренировались уничтожать воздушные надводные и наземные цели
"Оборонным бюджетом на 2019 год запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны", – отметил Турчинов.
Ракетные комплексы модернизировали за небольшие деньги и в короткие сроки
Военные прошли тренировки
Тренировки состоялись на полигоне "Ягорлык"
Украинские военные успешно испытали четыре ракетные комплексы
Украинские военные успешно испытали четыре ракетные комплексы