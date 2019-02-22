Украинские военные успешно испытали четыре ракетные комплексы: эффектные фото

Украина продолжает наращивать ракетный потенциал и повышать обороноспособность страны. Так, украинские военные приняли участие в боевых стрельбах и испытали ракетные комплексы С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" на полигоне "Ягорлык" на Херсонщине.

Это модернизированные комплексы, боевые характеристики которых украинские инженеры повысили до современных требований в короткие сроки и за относительно небольшие средства, сообщили в пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова.

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Инженеры модернизировали 4 ракетных комплекса

Ракетные комплексы С-125, "Куб", "Рокач" и "Тор" теперь более надежны, менее энергозатраты, имеют повышенные эргономические характеристики, а для обслуживания техники теперь необходимо меньшее количество человек.



Военные приняли участие в боевых стрельбах

Во время стрельб военные отработали задачи по уничтожению воздушных, надводных и наземных целей.



Во время учений бойцы тренировались уничтожать воздушные надводные и наземные цели

"Оборонным бюджетом на 2019 год запланировано дальнейшее наращивание ракетного потенциала страны, усиление противовоздушной обороны и защиты Черноморского и Азовского побережья нашей страны", – отметил Турчинов.



Ракетные комплексы модернизировали за небольшие деньги и в короткие сроки



Военные прошли тренировки



Тренировки состоялись на полигоне "Ягорлык"



Украинские военные успешно испытали четыре ракетные комплексы



Украинские военные успешно испытали четыре ракетные комплексы