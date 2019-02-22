Українські військові успішно випробували чотири ракетні комплекси: ефектні фото

Україна продовжує нарощувати ракетний потенціал та підвищувати обороноздатність країни. Так, українські військові взяли участь у бойових стрільбах та випробували ракетні комплекси С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор" на полігоні "Ягорлик", що на Херсонщині.

Це модернізовані комплекси, бойові характеристики яких українські інженери підвищили до сучасних вимог у короткі терміни та за відносно невеликі кошти, повідомили у прес-службі секретаря РНБО Олександра Турчинова.

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Інженери модернізували 4 ракетних комплекси

Ракетні комплекси С-125, "Куб", "Рокач" та "Тор" тепер більш надійні, менш енерговитратні, мають підвищені ергономічні характеристики, а для обслуговування техніки тепер необхідна менша кількість осіб.



Військові взяли участь у бойових стрільбах

Під час стрільб військові відпрацювали завдання щодо знищення повітряних, надводних і наземних цілей.



Під час навчань бійці тренувались знищувати повітряні, надводні та наземні цілі

"Оборонним бюджетом на 2019 рік заплановано подальше нарощування ракетного потенціалу країни, посилення протиповітряної оборони та захисту Чорноморського і Азовського узбережжя нашої країни", – зазначив Турчинов.



Ракетні комплекси модернізували за невеликі гроші та в короткі терміни



Військові пройшли тренування



Тренування відбулись на полігоні "Ягорлик"



Українські військові успішно випробували чотири ракетні комплекси



Українські військові успішно випробували чотири ракетні комплекси