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      В Одесской области провели испытания обновленного комплекса "Ольха-М": впечатляющие фото, видео

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      Испытание "Ольхи-М"
      Испытание "Ольхи-М" / Сайт СНБО

      Новый модернизированный ракетный комплекс теперь способен поражать цели на почти вдвое большем расстоянии. То есть, если на вооружении у украинской армии есть ракеты "Ольха", которые попадают в цель на расстоянии 70 километров, то новые ракеты – на расстоянии в 130 километров.

      Так, испытания обновленной "Ольхи-М" успешно состоялись на военном полигоне в Одесской области. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

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      Но наши конструкторы и производители продолжали настойчивую работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и сегодня состоялись очень важные испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 километров,
      – подчеркнул он.

      Однако, в ближайшее время завершится еще и разработка нового поколения ракет класса "Ольха", которые будут способны поражать цели на расстоянии свыше 200 километров.



      Испытания ракетного комплекса "Ольха-М"

      Испытания ракетного комплекса "Ольха-М": смотрите видео

      Что такое "Ольха"? Ракетный комплекс украинского производства "Ольха" имеет управляемый 300 миллиметровый ракетный боеприпас. "Ольха" был разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч". Пуск пакета из 12 ракет происходит всего за 48 секунд, а залп осуществляется без изменения положения пакета, что помогает максимально точно поражать цели. Принят на вооружение украинской армии в 2018 году.


      Ракетный комплекс "Ольха"

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      Теги: Новости Украины Новости политики Оружие СНБО
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