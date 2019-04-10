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      Українські військові отримали потужний літак-штурмовик: з’явились фото

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      Українська армія посилилась потужним літаком-штурмовиком
      Українська армія посилилась потужним літаком-штурмовиком / Ілюстративне фото

      Повітряні сили ЗСУ отримали черговий штурмовик Су-25. Він пройшов капітальний ремонт та часткову модернізацію – це покращить якість виконання низки завдань.

      За оновлення літака відповідало запорізьке державне підприємство "МіГРемонт", повідомляє Український мілітарний портал.

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      Зазначимо, штурмовик обладнаний засобами захисту "Адрос" КУВ 26-50. Вони забезпечують високоефективний захист штурмовика від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення різних типів.


      Модернійзований Су-25/ Дежерело: Фейсбук Сергій Трюхан

      Літак модернізували до версії Су-25М1К. Її Повітряні сили отримували з 2015-го року – у ній покращені точність навігації на будь-яких висотах, точність бомбометання та стрільб по наземних цілях.


      Характеристики Су-25М1К

      Що відомо про Су-25?
      За класифікацією НАТО – Frogfoot. Одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Виготовлявся серійно на Тбіліському авіаційному заводі (за часів СРСР – авіаційний завод №31).

      blog_ava
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      Теги: Збройні сили України авіація Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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