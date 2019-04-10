Українські військові отримали потужний літак-штурмовик: з’явились фото

Повітряні сили ЗСУ отримали черговий штурмовик Су-25. Він пройшов капітальний ремонт та часткову модернізацію – це покращить якість виконання низки завдань.

За оновлення літака відповідало запорізьке державне підприємство "МіГРемонт", повідомляє Український мілітарний портал.

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Зазначимо, штурмовик обладнаний засобами захисту "Адрос" КУВ 26-50. Вони забезпечують високоефективний захист штурмовика від керованих ракет з інфрачервоними головками самонаведення різних типів.



Модернійзований Су-25/ Дежерело: Фейсбук Сергій Трюхан

Літак модернізували до версії Су-25М1К. Її Повітряні сили отримували з 2015-го року – у ній покращені точність навігації на будь-яких висотах, точність бомбометання та стрільб по наземних цілях.



Характеристики Су-25М1К

Що відомо про Су-25?

За класифікацією НАТО – Frogfoot. Одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Виготовлявся серійно на Тбіліському авіаційному заводі (за часів СРСР – авіаційний завод №31).