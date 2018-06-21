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В Украину идет сильная непогода с ливнями и градом: названы регионы

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В Украине 22 июня резко изменится погода
В Украине 22 июня резко изменится погода / Фото из открытых источников

В Украине в пятницу, 22 июня, ожидается резкое изменение погоды. Так, большинство регионов накроют мощные ливни, сопровождающиеся градом и сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, в Киеве днем ожидается гроза и шквалы ветра 17-22 м/сек. В Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни и град.

Ночью 22 июня, в западной части, а днем и в большинстве северных и центральных областей ожидаются грозы, местами град и шквалы 17-22 м/сек.

В Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирщины, Киевщины, Винничины и Черкащины сильные ливни,
– добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что 22-23 июня похолодает на территории Украины. Дневная температура местами опустится до +17 градусов.

Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода ГСЧС
Источник: 24 Канал
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