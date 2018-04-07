В Украину привезли Благодатный огонь

В Украине из Иерусалима делегация Киевского патриарха доставила Благодатный огонь.

Об этом сообщил 24 Канала.

Огонь самолетом сообщением Тель-Авив привез Митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Его ждали несколько сотен прихожан с лампадками и свечами. Люди приехали из разных уголков Украины.

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С Иерусалима представители Киевского патриархата привозят Благодатный огонь уже в пятый раз.

Я передаю вам эту пасхальную радость и благословение, которое сходит на Украину и всех украинцев. Поэтому будьте счастливы, здоровы и пусть будет мирное небо, пусть победой закончится наше противостояние на Востоке,

– сказал Митрополит Луцкий и Волынский Михаил.