В Украину привезли Благодатный огонь
В Украине из Иерусалима делегация Киевского патриарха доставила Благодатный огонь.
Об этом сообщил 24 Канала.
Огонь самолетом сообщением Тель-Авив привез Митрополит Луцкий и Волынский Михаил. Его ждали несколько сотен прихожан с лампадками и свечами. Люди приехали из разных уголков Украины.
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С Иерусалима представители Киевского патриархата привозят Благодатный огонь уже в пятый раз.
Я передаю вам эту пасхальную радость и благословение, которое сходит на Украину и всех украинцев. Поэтому будьте счастливы, здоровы и пусть будет мирное небо, пусть победой закончится наше противостояние на Востоке,
– сказал Митрополит Луцкий и Волынский Михаил.
Источник: 24 Канал
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