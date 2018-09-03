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В Умани во время реконструкции площади обнаружили тайный провал

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В Умани взялись исследовать подземелья, которые случайно обнаружили во время реконструкции площади. Земля провалилась во время реконструкции центральной площади города еще весной. И только сейчас нашли деньги на исследования.

Подземные ходы для этого города не редкость – ими пронизан весь город. И едва ли не ежемесячно происходит нечто подобное. Часто из-под земли достают ценные находки.

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Хотели положить новую плитку и обустроить фонтан, а натолкнулись на подземелье. В Умани во время реконструкции главной площади внезапно провалился грунт.

Геосканером мы прошлись, самый интересный разветвления в этом месте, дальше – пропасть,
– отметил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Умани Виталий Харченко.

Случайная находка изменила все планы. Теперь здесь работают археологи. Протяженность найденного подземного хода – сто метров. Ученые предполагают, что это может быть часть ходов 17 века, которые пронизывают весь город.

черкаси провалля
В Умани натолкнулись на подземелье

черкаси провалля

Теперь здесь работают археологи

Впервые подземные ходы в Умани нашли еще в прошлом веке под самым древним сооружением города – Василианским монастырем. Оказалось, что их проложили монахи четыреста лет назад, чтобы в случае опасности бежать из города.

Подземные ходы под Василианским монастырем

"Здесь цементного раствора в кладке нет, есть известь, желтки и белки яичные. Форма свода называется замок, выкладывали кирпич слева, справа, потом прокладывали центральный ряд, оно по бокам его зажимало, и за счет этого держится", – рассказал научный сотрудник государственного заповедника "Старая Умань" Шломо-Владимир Шварцман.

Пользовались подземельем и казаки. Они доставляли в крепость провиант и воду. По ходам в город в 1768 году пробрались гайдамаки, в городе они появились буквально из-под земли. Археологи до сих пор спорят относительно размера и количества подземелий, ведь, по преданиям старожилов, здесь есть подземные дороги, где можно было проехать даже на телеге.

Если это ответвления, которые идут в направлении реки, то можно сказать, что по ним могли ходить за водой, если в направлении леса, старого леса, то это ходы, которые предназначены для побега, тихонько ночью выбраться и затеряться где-то в лесу,
– подчеркнула главная хранительница фондов Уманского краеведческого музея Оксана Слюсаренко.

Исследователи уверяют: Умань – город, который больше остальных в Украине  пронизан подземными коммуникациями прошлого. Фактически под городом есть еще один. В прошлом веке археолог Василий Стефанович создал карту подземелий, по рассказам очевидцев, на ней были изображены 5 ходов, которые пересекались под прямыми углами. Однако после его смерти карта исчезла. Поэтому расположение подземелий остается тайной.

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Чтобы люди больше знали о подземном мире Умани, на месте последних раскопок планируют создать своеобразный музей. Каким он будет, станет известно только после результатов всех исследований.

Теги: Новости Украины История Новости Черкасс
Источник: 24 канал
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