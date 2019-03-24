В ужасном ДТП в Одессе погибли дети известных местных бизнесменов: фото

На проспекте Шевченко в Одессе в ночь на 24 марта водитель BMW влетел в припаркованный автомобиль, а потом в опору линии электропередач. Во время жуткой аварии погибли молодые парень и девушка – дети влиятельных одесских бизнесменов.

22-летний парень за рулем BMW потерял управление и на большой скорости врезался в припаркованный Hyundai Sonata. После удара иномарку развернуло и выбросило на опору линии электропередач.

Читайте также: В Киеве произошла стрельба с участием водителя Maserati: фото и видео

33-летняя пассажир погибла сразу, а 22-летний водитель скончался в больнице. Сразу после удара BMW загорелся. Машину "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.

За рулем элитного авто BMW X6 был Шамиль Гаджиев. Его отец Газанфар Гаджиев является владельцем ночного клуба Bono в Аркадии, а брат Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу, пишет "Думская".



Погибший в ДТП в Одессе Шамиль Гаджиев



Погибший в ДТП в Одессе Шамиль Гаджиев с братом-боксером Рамилем

Пассажиркой иномарки была Виктория Кравченко. Она является дочерью Валерия Кравченко – владельца клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". Ранее ему принадлежала также гостиница "Моцарт". У погибшей Виктории осталось двое детей.

Очевидцы рассказали, что погибшие на своем авто устроили гонку по улицам Одессы с водителем Porsche.

Родственники и друзья погибших несут к месту аварии цветы.



В Одессе произошло жуткое ДТП