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      В ужасном ДТП в Одессе погибли дети известных местных бизнесменов: фото

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      В результате ночного ДТП у Политеха на проспекте Шевченко погибли дети известных одесских предпринимателей
      В результате ночного ДТП у Политеха на проспекте Шевченко погибли дети известных одесских предпринимателей / Коллаж 24 канала

      На проспекте Шевченко в Одессе в ночь на 24 марта водитель BMW влетел в припаркованный автомобиль, а потом в опору линии электропередач. Во время жуткой аварии погибли молодые парень и девушка – дети влиятельных одесских бизнесменов.

      22-летний парень за рулем BMW потерял управление и на большой скорости врезался в припаркованный Hyundai Sonata. После удара иномарку развернуло и выбросило на опору линии электропередач.

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      33-летняя пассажир погибла сразу, а 22-летний водитель скончался в больнице. Сразу после удара BMW загорелся. Машину "буквально разорвало на части" – обломки разлетелись на десятки метров.

      За рулем элитного авто BMW X6 был Шамиль Гаджиев. Его отец Газанфар Гаджиев является владельцем ночного клуба Bono в Аркадии, а брат Рамиль Гаджиев – чемпион мира по боксу, пишет "Думская".


      Погибший в ДТП в Одессе Шамиль Гаджиев


      Погибший в ДТП в Одессе Шамиль Гаджиев с братом-боксером Рамилем

      Пассажиркой иномарки была Виктория Кравченко. Она является дочерью Валерия Кравченко – владельца клиники пластической хирургии "Доктор Моцарт". Ранее ему принадлежала также гостиница "Моцарт". У погибшей Виктории осталось двое детей.

      Очевидцы рассказали, что погибшие на своем авто устроили гонку по улицам Одессы с водителем Porsche.

      Родственники и друзья погибших несут к месту аварии цветы.


      В Одессе произошло жуткое ДТП

      blog_ava
      Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль буквально разлетелся на куски, погибли люди – видео
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      Теги: Аварии и ДТП Новости Украины Жертвы Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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