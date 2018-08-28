В Великобритании сообщили, собираются ли упрощать визовый режим с Украиной

Соединенное королевство признает проблемы в работе визовых центров. Но упрощать визовый режим с Украиной не собираются, хотя и обещают улучшить сервис.

Об этом Европейской правде сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко.

По словам Галибаренко, Министерство внутренних дел Великобритании, ответственное за выдачу виз, впервые признало недостатки в своей работе.

"Британская сторона признает наличие многих проблем в визовой практике, и это хорошая новость. Ранее Foreign office (МИД)" кивал" на Home office (МВД) о том, что они не готовы вести диалог. Сейчас оба ведомства имеют общую позицию", – рассказала она.

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По словам посла, начался диалог с британской стороной по поводу улучшения визового сервиса. Однако в королевстве говорят исключительно об исправлении проблем в своей визовой практике, а не об упрощении визовых требований для Украины. Сейчас заявки о выдаче виз украинцам рассматривают в Варшаве, куда и пересылают все документы.

"Чтобы не было такого, что человек платит за срочную визу, а потом документы не возвращаются из Варшавы вовремя. Если это 14 дней (для несрочных виз), то чтобы это было 14 дней, а не больше, – рассказала Галибаренко.

В то же время посол признала, что получила отказ на предложение Украины о визовой либерализации. По ее словам, Киев не удовлетворяет такой подход Лондона.

"Плохая новость – что диалога об упрощении нет... Но мы не готовы ограничиться только улучшением сервиса и будем давить и дальше", – рассказала она.

Посол также выразила уверенность, что через несколько лет визовый режим для поездок граждан Украины в Великобритании будет упрощен.