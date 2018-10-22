В Великобритании выделили кругленькую сумму на борьбу с одиночеством

В британском правительстве одиночество признали одной из самых больших ментальных проблем в стране, поэтому решили бороться с ней на государственном уровне.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте правительства Великобритании.

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"Одиночество является реальностью для слишком много людей в нашем обществе сегодня. Это может повлиять на любого человека любого возраста", – отметила премьер Тереза ​​Мэй.

Социологи заявляют, что около 200 тысяч пожилых англичан в течение месяца могут вообще не общаться со своими друзьями и родственниками. Поэтому для одиноких людей за счет правительства организуют кулинарные мастер-классы, уроки танцев и рисования. А назначать их будут участковые врачи.

По замыслу, особую миссию будут иметь и почтальоны. Кроме доставки почты в их обязанности будет входить также общение с пенсионерами. А если заметят, что пожилые люди продолжают страдать от одиночества, то сообщать об этом в государственные учреждения.

Правительство Британии на программу выделит почти 2,5 миллиона долларов. Предварительно программа будет действовать до 2023 года.



