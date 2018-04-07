В Женеве в ресторане произошел взрыв
7 апреля в швейцарской Женеве в ресторане взорвался газовый баллон, в результате чего пострадали 15 человек.
Об этом сообщает местное издание Tribune de Geneve.
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"Взрыв мог привести к повреждению внутренних органов. Восемь человек были доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Пострадавшим диагностировали ожоги первой и второй степени. Все они пострадали от осколков стекла", – рассказал врач неотложной помощи.
Как сообщает ресурс, сначала взорвалась паяльная лампа для приготовления морских продуктов и десертов. Работник, который ее использовал, получил серьезные ожоги. Кроме того, в ресторане выбило стекло.
Другой ущерб оценивается как минимальный.
Источник: 24 Канал
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